Narin'in Ölümünde Kahreden Detaylar: Öldürülüp Çuvalla Dereye Atılmış, Üstü Taşla Kapatılmış!

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kuran kursu dönüşü kaybolan ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. 19 günlük arama çalışmalarının ardından gelen acı habere ilişkin Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu basın açıklaması yaptı.

ÜZERİ ÇALI VE TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Vali Zorluoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Başta jandarma ve AFAD olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi Narin'i arama çalışmalarını sürdürdü. Arama kurtarma görevlileri çok sayıda köpek ve su altı arama cihazlarıyla çalıştı. 8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran, dere kenarında çuval içerisinde, üzerini taşla gizlenmiş vaziyette, saat 08:45'te ölü olarak bulunmuştur. İlk tespite göre, Narin'in öldürüldükten sonra bir un çuvalı içine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği ve üzerine çalılar ve taşlar konarak doğal bir görünümle kapatıldığı anlaşıldı."

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

31 Ağustos'ta gözaltına alınan amca Salim Güran ise 2 Eylül günü tutuklanmıştı. Soruşturmanın genişleterek, Narin'in bir diğer amcasının evinde de arama yapılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem