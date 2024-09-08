Siyasilerden Peş Peşe Narin Mesajı: Olayı Tüm Yönleriyle Açığa Çıkarın!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den acı haber geldi. 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 1,5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narin Güran hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.

ÖZEL'DEN OLAY AYDINLATILSIN ÇAĞRISI

Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından siyasi isimlerden de tepki gecikmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çağrıda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı.

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."

'KİM OLURSA OLSUN...'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise X hesabından şu çağrıda bulundu:

"Narin kızımızın cenazesine sabah saatlerinde ulaşıldığını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir yavrumuzun canına kastedecek kadar canavarlaşanlar, kim olur ise olsun hukuk önünde en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Başımız sağolsun."

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

Narin için 'Seni koruyamadık' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Narin, güzel yavrum; Seni yaşatamadık, seni koruyamadık, seni kurban verdik. Hepimizi affet… Küçük yaşında çok büyük bir kötülüğe muhatap oldun. Bunu asla hak etmedin. Bu dünyadan ukdeyle göçtün, bu yaşamdan alacağın var. Seni geri getiremeyeceğiz ama başka çocukların kaderinin senin gibi olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman 85 milyona dert olan azabı biraz hafifletecek, ruhunu biraz olsun serinleteceğiz. Mekanın belli ki cennettir. Allah rahmet eylesin."

ÇOCUK KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Narin'in ölümünün ardından diğer çocuk kayıplarına dikkat çekerek, "19 gün önce kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını derin bir teessürle öğrendim. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Son yıllarda artan çocuk kayıpları ve ölümlerinin üzerinde ciddiyetle durulmasını ve tekrarının yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SORUMLULAR BİR AN ÖNCE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILSIN'

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Günlerdir Narin kızımızla ilgili haberleri milletçe hep beraber büyük bir endişeyle takip ediyorduk… Ancak maalesef bugün Narin’in acı haberini aldık. Kızımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Henüz 8 yaşındaki bir kız çocuğu için bunları konuşuyor olmak hepimizin yüreğini ayrı ayrı yakıyorken; umarım ki bu acı kaybın sebebi ve tüm sorumluları bir an önce gün yüzüne çıkarılır."

'EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR'

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, faillerin en ağır cezası alması gerektiğini belirtti. Torun, parti olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "Diyarbakır, Bağlar'da 19 gündür aranan Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını derin bir üzüntü ile öğrendim. Cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılması ve faillerin yargı önünde en ağır cezayı alması için elimizden gelen her katkıyı sunacağız" dedi.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üzüntüsünü "Küçük Narin’in kaybı yüreğimizi dağladı" diyerek dile getirdi.

Mansur Yavaş mesajında, "Küçük Narin’in kaybı yüreğimizi dağladı. Bir çocuğun umut dolu yarınları olması gereken yerde, böyle acı bir haberle sarsılmak tarif edilemez bir üzüntü. Narin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve güç diliyorum. Çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir geleceğe yürüdüğü günler için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kur'an kursuna giden Narin, eve dönmeyince ailesi kendi çabaları ile bölgede arama yaptı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'da jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. de gözaltına alınmış ve kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan incelemede ısırık izinin Narin’e ait olmadığı tespit edilince E.G. serbest bırakıldı.

Anne Yüksel Güran da cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Baba Güran ise kardeşi S.G. ve eşinin gözaltına alınmadığını, sadece ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem