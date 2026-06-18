Türkiye’yi Sarsan Okul Katliamında Canlı Yayın Detayı Şoke Etti: Yurt Dışı Bağlantısı Ortaya Çıktı

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Siverek ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonunun raporunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde saldırganın olay öncesinde yurt dışındaki kişilerle çevrim içi platformlar üzerinden iletişim kurduğu, saldırı sırasında ise canlı yayın açmış olabileceğine yönelik bulgulara ulaşıldı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, komisyon üyeleri haziran ayında hem Kahramanmaraş’ta hem de Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu. Elde edilen veriler doğrultusunda saldırının planlanma sürecine ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

SALDIRI ÖNCESİ DİJİTAL HAREKETLİLİK

Rapora göre saldırganın olay günü evden ayrılmadan önce Telegram üzerinden görüntülü grup sohbeti başlattığı değerlendiriliyor. Dijital incelemelerde, saldırı öncesinde açılan görüntülü görüşmelere ilişkin izlere rastlandığı belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın telefonunu elinden bırakmadan okula doğru yürüdüğü ve kulaklık kullandığı tespit edildi. Bu durumun, olay anına kadar çevrim içi bağlantısını sürdürmüş olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan uluslararası iş birlikleri sonucunda saldırganın yurt dışındaki bazı çocuklarla iletişim halinde olduğu belirlendi. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Belçika ve İngiltere’deki kişilerle çevrim içi oyunlar ve dijital platformlar üzerinden temas kurulduğu tespit edildi. Belçika’da bağlantılı olduğu değerlendirilen bir çocukla ilgili yerel makamlarla koordinasyon sağlanırken, İngiltere’de ise saldırgandan tavsiye istediği öne sürülen bir çocuğun güvenlik güçlerince tespit edildiği bildirildi.

DAHA ÖNCE DESTEK ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Raporda, saldırganın eğitim hayatı boyunca çok sayıda kez rehberlik servisiyle görüştüğü bilgisine de yer verildi. Ayrıca ailesinin çeşitli dönemlerde psikolojik destek ve uzman görüşü almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde saldırganın evinde İngilizce kaleme alınmış kapsamlı bir metin bulunduğu, söz konusu belgenin uzman ekipler tarafından incelenmeye devam ettiği kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin çalışmalar sürerken, komisyonun hazırladığı raporun okul güvenliği ve dijital platformlardaki risklerin önlenmesine yönelik yeni adımlara ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV