En Düşük Emekli Maaşında Yeni Formül Masada: İşte Kulisleri Hareketlendiren Rakam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışın netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran enflasyonu verisini bekliyor. Açıklanacak rakamla birlikte emeklilerin 6 aylık zam oranı kesinleşecek.

Yılın ilk beş ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 16,67 seviyesine ulaşırken, haziran ayı verisinin eklenmesiyle zam oranının yüzde 18’e yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise en düşük emekli aylığının hangi seviyeye çıkarılacağı. Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

AK Parti kaynaklarından gelen bilgilere göre, en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme için 3 Temmuz sonrasında Meclis’te çalışma başlatılacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre en düşük emekli maaşının 23 bin 500 liranın altına düşmeyecek şekilde belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde kök maaşı bu rakamın altında kalan emeklilerin farkı Hazine desteğiyle tamamlanacak.

SEYYANEN ZAM GÜNDEMDE YOK

AK Parti kurmaylarının değerlendirmelerine göre, temmuz ayında en düşük emekli aylığındaki artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranına paralel olması bekleniyor.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı alanlara memur maaş artışına yakın bir iyileştirme yapılmıştı. Ancak temmuz döneminde memur ve memur emeklilerinin zam oranının daha düşük kalacağı öngörüldüğünden, artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı esas alınarak yapılacağı ifade ediliyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 18 civarında çıkması halinde en düşük emekli aylığında yaklaşık 3 bin 500 ila 3 bin 600 liralık bir artış oluşabileceği belirtiliyor. Bunun dışında ek bir seyyanen zam seçeneğinin ise şu aşamada gündemde olmadığı kaydediliyor.

MECLİS TEMMUZDA DA ÇALIŞACAK

Öte yandan emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin yer aldığı torba yasa çalışmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temmuz ayında da mesaisine devam edeceği bildirildi. Alınan karar doğrultusunda Meclis, normal takvimin aksine çalışmalarını sürdürecek. NATO Zirvesi nedeniyle 7, 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde Genel Kurul toplantılarına ara verilmesi planlanırken, 14 Temmuz’da yeniden toplanacak Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden birinin en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi