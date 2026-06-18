Dizi Setinde Şok Operasyon! Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı

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TRT tabii’nin merakla beklenen yapımlarından Ateş Denizi dizisinin setinde yaşanan olay magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca, yürütülen bir yasaklı madde soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beykoz Kundura Fabrikası’nda devam eden çekimler sırasında sete gelen polis ekipleri, dizide Nezih karakterini canlandıran Erdem Kaynarca hakkında işlem gerçekleştirdi. İddiaya göre çekim öncesi karavanında hazırlık yapan oyuncunun yanına giden ekipler, Kaynarca’yı gözaltına aldı.

ARACINDA DA ARAMA YAPILDI

Gözaltı işleminin ardından oyuncunun eşliğinde aracında da arama yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi. Daha sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Kaynarca’nın işlemleri burada sürdürüldü.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Sette yaşanan gelişmenin ardından dizi ekibinin çekim programında değişikliğe gidildi. Olay nedeniyle Ateş Denizidizisinin çekimlerine yaklaşık bir hafta ara verildiği belirtildi.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Beykoz’dan Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Erdem Kaynarca’nın ifadesi alındı. Oyuncudan saç ve kan örnekleri de alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş