2 Asırlık Mezarlığı 'Altın Var' Diyerek Köstebek Yuvasına Çevirdiler: 'Ölülerimizi Rahat Bırakın!'

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Erzurum’un merkez Aziziye ilçesine bağlı Yarımca ve Tınazlı mahalleleri arasında yer alan ve yaklaşık 2 asırlık geçmişe sahip olan tarihi mezarlık, kaçak kazı yapan define avcılarının hedefi oldu. Kent merkezine sadece 11 kilometre uzaklıktaki tarihi alana dadanan kimliği belirsiz şüpheliler, bir mezarı tam 1,5 metre derinliğinde kazdıktan sonra buldukları çukuru açık bırakarak kayıplara karıştı.

KULAKTAN KULAĞA YAYILAN ASILSIZ İDDİA

Bölgedeki acı manzarayı ve tahribatı yerinde inceleyen araştırmacı Taner Özdemir, kazıların temelinde yatan tehlikeli cehaleti gözler önüne serdi.

Bölgenin sürekli Ermeni mezarlığı olarak nitelendirildiğini ve içinde altın ile ziynet eşyası arandığını belirten Özdemir, asılsız efsanelerin tarihi alanları yok ettiğini vurguladı.

'ÖLÜLERİMİZİ RAHAT BIRAKALIM'

Kaçak kazıların yapıldığı alanda adeta isyan eden Taner Özdemir, şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Bunun temel sebebi şu; 'Ermeniler bu coğrafyadan giderken altınlarını ya da kıymetli eşyalarını mezarlara gömdü' diye bir iddia, bir söylenti var. Buna inanan birçok kişi de bölgedeki Müslüman mezarlarını veya yabancı mezarlarını kazmakla meşgul oluyor. İşte burada da böyle bir mezarımız kazılmış ve kazıldıktan sonra o şekliyle bırakılmış durumda. Aslında bu tamamen mezarlara verilen bir zarar. Çünkü bu sadece bir söylenti, adı üstünde söylenti. Bunun gerçeklik payı yok. Yolun hem diğer tarafında hem de bu tarafında mezarlar var. Yol önceden daha aşağıdaydı, o zaman mezarlar bitişikti. Fakat buradan bir yol geçince mezarlar ayrılmak zorunda kaldı. Hem oradaki mezarlarda hem de buradaki mezarlarda böyle kazılmış birçok mezarımız var. Yani lütfen bunları yapmayalım, ölülerimizi rahat bırakalım. Böyle mezarların içerisinde söylendiği gibi bir şey yok."

Kaynak: İHA