Özgür Özel Canlı Yayında Açıkladı: Yeni Parti Kuruluyor mu? Temmuz ve Ekim Detayı

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, ekim ayında 'baskın seçim' ihtimaline karşı temmuz ayını işaret ederek yeni parti hazırlığı yaptıklarını açıkladı: "Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız."

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Özgür Özel Canlı Yayında Açıkladı: Yeni Parti Kuruluyor mu? Temmuz ve Ekim Detayı
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Ana muhalefet partisinde mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan kaos, yeni parti hamlesiyle tamamen farklı bir boyuta taşındı. NOW TV canlı yayınında açıklamalar bulunan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti tartışmalarına ilişkin konuştu.

'EKİMDE BASKIN SEÇİM OLURSA...'

Yeni parti iddialarına ilişkin soruları yanıtlayan Özgür Özel, olası bir erken ya da baskın seçime karşı alternatif plan üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Temmuz ayında kritik gelişmelerin sinyalini veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene ekim ayında bir baskın seçim olacaksa, ona da hazır olmak zorundayız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Belki o partiye hemen geçmek şimdi olmaz ama hazırlığımızı yapacağız."

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SUÇLAMA

Delege imzalarına rağmen partinin bir an önce kurultaya götürülmemesini sert sözlerle eleştiren Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Ellerinde 1004 delegenin iradesi olduğunu savunan Özel, kurultay sürecinin tıkanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Kemal Bey samimiyse, gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyorsa, bu kadar gencin umutlarını kırmıyorsa delege imzalarını götürsün Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na. Niye bunun önünü kesiyor? Bu darbeciliktir!"

KÜRSÜ KRİZİ

Partideki grup toplantısı krizinin yaşandığı pazartesi gecesi taraflar arasında dönen pazarlıkları da anlatan Özel, uzlaşı çabalarının Kılıçdaroğlu tarafından son anda bozulduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun arabulucu milletvekiline önce "Grup kürsüsüne çıkıp 9 Eylül'de kurultay toplayacağımı açıklayacağım" dediğini aktaran Özel, bu teklife Bahçeli detayı nedeniyle karşı çıktığını ve 4 Eylül'ü önerdiğini söyledi:

"Daha sonra Kemal Bey'in 'kurultay tarihi açıklamayacağım, bir yıllık takvim başlatacağım' diyerek kararından vazgeçtiğini öğrendim. Herhalde birileriyle konuştu ve kararından döndü."

Günlerdir Tartışılıyordu: Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli OlduGünlerdir Tartışılıyordu: Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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