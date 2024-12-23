Türkiye'yi Dehşete Düşüren Olayda Karar: Bebeğini Öldüren Anne ve Sevgilisinin Cezası Belli Oldu

Antalya'da geçen yıl bir yaşındaki bebeği darp ederek öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan anne ile birlikte yaşadığı şahısın cezası belli oldu. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aygül Ç. ve Ahmet Ö. katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Aygül Ç, önceki savunmalarını yinelediğini, işitme engeli olduğu için kendini yeterince ifade edemediğini iddia etti. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Aygül Ç, "Ben bebeğime bir şey yapmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Ahmet Ö. de olay günü çalıştığını, bebeğe bir şey yapmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan anne Aygül Ç'yü "altsoydan birini kasten öldürme", Ahmet Ö'yü ise "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden Aygül Ç, bir yaşındaki bebeği Toprak'ı 18 Temmuz 2023'te Aksu Semt Polikliniği'ne götürmüş ve kanepeden düştükten sonra rahatsızlandığını söylemişti. Vücudunda darptan kaynaklanan morlukların olduğu tespit edilen bebek, poliklinikteki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bebeğin Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından gözaltına alınan Aygül Ç. ve birlikte yaşadığı Ahmet Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA