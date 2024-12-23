Siyasette 'Belgrad Ormanı' Krizi: Tepki Çeken Tahliye Operasyonuna İBB'den İlk Açıklama

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 yıldır işlettiği Belgrad Ormanı’ndan kira sözleşmesi uzatılmayınca tahliye edildi. İBB yargı yoluna başvursa da sabaha karşı tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki kalan, yaklaşık 5 bin 300 hektarlık Belgrad Ormanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan 5+5 yıllık kira sözleşmesiyle İBB tarafından işletiliyordu. 14 Haziran 2013’te imzalanan sözleşmenin süresi dolunca İBB 28 Ekim 2023 tarihinde uzatma talebinde bulundu.

İlgili yazılar Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne iletildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İBB’Yİ REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İBB’nin talebini, tabiat parkları ile giriş kapılarının ihale edilerek yer teslimi yapılıncaya kadar İBB tarafından işletmeciliğinin devam ettirilmesinin uygun gördü. Ancak işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine dair talep bölge müdürlüğü tarafından reddedildi.

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

İBB gerekçelendirilmeden reddedilen talebi üzerine tekrar talepte bulundu. İBB’nin talebi üzerine bölge müdürlüğü, ihaleye çıkılmayacağı işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirdi. İBB’den Belgrad Ormanı’nı tahliye etmesi istedi.

ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA SONRA RET

İBB bu kez yargıya başvurdu. Dosyayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme 12 Aralık 2024’te verdiği kararda ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylece Sarıyer Kaymakamlığı’nın gönderdiği yazı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi.

'YARGI YOLU AÇIK OLSA DA TAHLİYE UYGULANDI'

İBB tarafından yapılan açıklamada yargı yolunun açık olmasına rağmen uygulanan tahliye işlemine tepki gösterildi. Açıklamada “İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. İBB ormanın doğanın korunması; Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek” dendi.

Kaynak: Haber Merkezi