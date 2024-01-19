Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kapsüle ulaştı
Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı "Ax-3" misyonunda görev alan uzay yolcuları, "Dragon" kapsülüne ulaştı. NASA fırlatma için onay verdi.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı "Ax-3" misyonu için geri sayım sürüyor.
Gece yarısı saat 00.49'da ABD'nin Florida'da eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilecek fırlatma öncesinde, uzay yolcuları aileleriyle vedalaşarak kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'e ait uzay aracına hareket etti.
Uzay yolcuları, fırlatma sahasına ulaşarak kendilerini uzaya taşıyacak kapsüle doğru hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu.
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