Türkiye'nin halini küçük çocuk özetledi: Annem karne hediyesi et aldı

Habertürk TV'nin bugün bir kasapta gerçekleştirdiği röportaj son dönemlerdeki ekonomik krizin gerçekliğini bir kez daha hissettirdi. Kanala konuşan bir çocuk “Annem karne hediyesi et aldı” dedi

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Türkiye'nin halini küçük çocuk özetledi: Annem karne hediyesi et aldı

Habertürk ekranlarında Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde bir çocuğun cevabı dikkat çekti.

'ESK'nin kararı piyasayı etkiler mi?' başlıklı haberde kasaplara giden muhabir müşterilere sorular sordu. Bir müşteri, "Oğlum askerden gelecek onun için biraz yüklendik" ifadelerini kullandı. Muhabirin soru sorduğu bir çocuk ise, "Annem karne hediyesi et aldı" dedi. Muhabir çocuğu 'tebrik' ederken kasap ise, "Karne hediyesi kasap abisinden 3 kalem pirzola" diyerek eti çocuğa uzattı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Avukat Ergün Kazanır bu görüntüleri Twitter'da paylaşarak, "Az evvel haberlerde seyrettim, kasapta elinde karneyle bir çocuk şey dedi; annem karne hediyesi et aldı… Böyle dünyanın da böyle adaletin de taaa içine…." ifadelerini kullandı. 

CHP'DEN TEPKİ

CHP'li Özgür Özel ise çocuğun görüntüsünü paylaşarak duruma tepki gösterdi. Özel "Vatandaşımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu kahrolası düzeni değiştireceğiz! Bu ülkeyi çocukların ancak karne hediyesi olarak et yiyebildiği bir ülke olma ayıbından çıkarmakla ve her vatandaşına ortalama bir yaşam standardı sağlamakla mükellefiz" diye kaydetti.

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