ODTÜ’de öğrenci topluluklarına 45 gün etkinlik yasağı

ODTÜ’nün ‘kayyım yönetimi’, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin yönetimde olduğu Savunma Sanayi Topluluğu’nun etkinliğine bildiri ile tepki gösteren 17 öğrenci topluluğuna 45 günlük etkinlik yasağı getirdi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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ODTÜ’de öğrenci topluluklarına 45 gün etkinlik yasağı

Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin yönetiminde bulunan ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu’nun ODTÜ Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlemeyi planladığı "2. ODTÜ Savunma Sanayi Zirvesi" etkinliği, diğer öğrenci toplulukları tarafından tepkiyle karşılandı.

ODTÜ’deki 17 öğrenci birliği, hazırladıkları bildiri ile bu etkinliğin yapılmasını protesto etti. 5 Ocak 2023’te yapılması planlanan etkinlik, yaşanan bu tartışmalar ve protestolar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Bugün, ODTÜ’nün ‘kayyım’ rektörü Verşan Kök yönetimi tarafından öğrencilere gönderilen e-postada, ‘Savunma Sanayi’ etkinliğini protesto etme çağrısında bulunan ve metne imza atan toplulukların faaliyetlerinin 45 gün süre ile durdurulacağı duyuruldu.

YASAK SADECE ‘YANDAŞ’ OLMAYAN GRUPLARA

Rektör yardımcıları ofisinden gelen e-postada öğrenci topluluk ekinliklerinin 23 Ocak 2023 itibarı ile 45 gün süre ile yapılmayacağı belirtilerek, “Daha önce askıya alındığı duyurulan öğrenci toplulukları etkinlikleri 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren yapılabilecektir. Ancak, resmi bir öğrenci topluluğunun izinli bir etkinliğinin yapılmamasına, Kongre Kültür Merkezi (KMK) içinde üniversitemiz alt yapısına ve standartlarına zarar verilmesine ve öğrenci topluluklarının etkinliklerinin askıya alınmasına yol açan çağrıda adı bulunan, aşağıda isimleri yazılı 17 resmi öğrenci topluluğunun Genel Kurul ve prova dışındaki etkinlikleri üniversite Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen öğrenci Kültür / Spor toplulukları Usul ve Uygulama esasları belgesi 13.5. Maddesi'ne göre, 23 Ocak 2023 itibari ile 45 gün süre ile yapılmayacaktır” denildi.

ODTÜ’de öğrenci topluluklarına 45 gün etkinlik yasağı - Resim : 1

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