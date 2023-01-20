Haluk Levent'ten 'milletvekilliği adaylığı' iddiasına yanıt

Sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, son günlerde gündeme gelen milletvekili olacağı iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, "Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık falan yok canlarım" ifadelerini kullandı.

Hakkımda “aday olacak” gibi haberler çıkmaya başladı.



UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük.

“Birlikte çalışalım” gibi teklifler de geldi.Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal.

Sağ olsunlar🙏

Yani adaylık filan yok canlarım — Haluk Levent (@haluklevent) January 20, 2023

YouTube yayıncısı Adem Metan, geçen günlerde "Net kulis bilgisi" diyerek, "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" iddiasını paylaştı. Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." dedi.

Metan'ın paylaşımlarının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, akıllarına AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in Haluk Levent'in geldiğini belirtmişti.