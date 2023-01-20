Kilis'te sınır bölgesine roketli saldırı
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 6 roket düştü.
AA'da yer alan habere göre, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye’nin kuzeyinden 6 tane roket düştü.
Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.
Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, “Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı.” dedi.
Kaynak: AA
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