Türkiye’nin En Soğuk Yeri Artık Orası Değil
Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23,3 derecelik sıcaklığı görmesiyle birlikte Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Göle ilçesini, aynı ilçenin Yavuzlar köyü eksi 20,6 dereceyle takip etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Göle'yi, sıfırın altında 20,6 dereceyle aynı ilçenin Yavuzlar köyü, 19,5 dereceyle de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.
AĞAÇLAR KIRAĞI KAPLANDI, ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ
Dondurucu soğukların etkili olduğu Göle ilçesinde, ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı ilçede araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldüğü Ardahan'da da ağaçlar kırağı tuttu, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Kaynak: AA
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