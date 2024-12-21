Ehliyetsiz Sürücü Ölümden Döndü, Feryadı Ortalığı İnletti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ayağından ve kolundan yaralanan sürücü, feryatlarıyla ortalığı inletti. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

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Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. alınan bilgiye göre, Alanya’dan Antalya yönüne ilerleyen Efe G.'nin kullandığı 07 BJA 996 plakalı motosiklet, otogar kavşağına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

Ehliyetsiz Sürücü Ölümden Döndü, Feryadı Ortalığı İnletti - Resim : 1

YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Kazada, asfaltta motosikletiyle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü Efe G. yaralandı. Efe G.'nin yardımına ilk olarak motosikletli arkadaşları koştu. Efe G., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi ve sedyeye alınması sırasında acıdan attığı feryatlarla ortalığı inletti. Efe G., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz Sürücü Ölümden Döndü, Feryadı Ortalığı İnletti - Resim : 2

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motor sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 23 bin 954 TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: İHA

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