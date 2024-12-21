Kaza Yaptı, Yaralı Arkadaşını Bırakıp Kaçtı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyonet şarampole savruldu. Sürücü, yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırılırken, sürücüyü tespit etmek için polis çalışma başlattı. Kaza sonucu araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Son Güncelleme:
Kaza Yaptı, Yaralı Arkadaşını Bırakıp Kaçtı

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolu’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ADV 494 plakalı Isuzu marka kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kamyonet otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor
Kandilli Rasathanesi Duyurdu; İzmir'de Deprem Kandilli Duyurdu; İzmir'de Deprem
Meclis'te Bütçe Maratonu Sona Erdi Meclis'te Bütçe Maratonu Sona Erdi
Cumhurbaşkanı'ndan Dikkat Çeken Karar: ODTÜ'nün Eski Rektörü Türk-Japon Üniversitesi'ne Atandı ODTÜ'nün Eski Rektörü Türk-Japon Üniversitesi'ne Atandı
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Samsun'da Kan Donduran Olay: Kız Arkadaşının Annesini Öldürüp İntihar Etti Kız Arkadaşının Annesini Öldürüp İntihar Etti