Konya’da Buzda Kayan Otomobil Takla Attı! 6 Kişi Ölümden Döndü

Konya'nın Kulu ilçesinde Gökler Mahallesi yakınlarında İ.Y. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sisin etkisiyle kayan otomobilin içindeki B.Y. (19), S.Y. (59), B.Y. (21), Y.Y. (20) ve B.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 yaralı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA