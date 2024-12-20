Elektrikli Bisikletin Arkasına Tutunan Çocuk Ölümden Döndü

Olay, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Seçkin Sokak'ta meydana geldi. Şehit Polis Ahmet Can İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Asya Ç., okul çıkışında sokakta seyreden sürücüsünün ismi bilinmeyen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin arkasına tutundu. Bir süre elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen Asya Ç., daha sonra yere düşerek yaralandı.

Elektrikli bisiklet sürücüsü durmayarak kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada küçük kızı, öğretmenleri ve veliler elinden tutarak, sakinleştirmeye çalıştı.

Asya Ç., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA