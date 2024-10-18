Türkiye'nin En Güvenilmez Kurumları Belli Oldu! İşte O Liste...

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, ‘Türkiye’deki toplumsal eğilimleri ölçmek’ amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirdi. 19-22 Eylül 2024 tarihleri aralığında anket yöntemiyle yapılan araştırmada 1.514 kişiye bazı sorular yöneltildi. Anketin hata payı ise artı eksi yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Katılımcılara sorulan sorular arasında en dikkat çekici yanıtlara sahip olan soru ise “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” oldu.

SİYASİ PARTİLER İLK SIRADA

Türkiye’de en güvenilmeyen kurum olarak “Siyasi partiler” yer aldı. Ankete katılanların yüzde 25,1’i bu şıkkı tercih ederken ikinci sırayı ise Diyanet İşler Başkanlığı aldı.

DİYANET İKİNCİ SIRAYI ALDI

Vatandaşlara sıklıkla ‘şükretmeyi’ tavsiye eden ancak lüks araç tüketimi ile kurum kaynaklarını kişisel çıkarları için kullandığı iddialarıyla çalkalanan Diyanet’e güvenmeyenlerin sayısı yüzde 18.8 oldu.

EN GÜVENİLMEZ KURUMLAR

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Türkiye’deki toplumsal eğilimleri ölçmek” amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. 19-22 Eylül 2024 tarihleri arasında anket yöntemiyle yapılan araştırmaya bin 514 kişi katıldı. Anketin hata payı, artı eksi yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Katılımcılara sorulan sorular arasında, “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” sorusu da yer aldı. Yüzde 25,1’lik oran ile siyasi partiler en güvenilmez kurumlar arasında ilk sıraya yerleşti. Diyanet ise yüzde 18,8’lik oran ile en güvenilmez ikinci kurum oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YARGI VAR

Ankete katılanların en çok güvenmediği kurumların üçüncü sırasında ise yargının olması dikkat çekti. Yargıya güvenmeyenlerin oranı Diyanet’e oldukça yakın bir sonuçlar yüzde 18,4 oldu.

Beşinci sırayı ise Hükümet aldı. Ekonomik gelişmeler ışığında son yerel seçimlerde ciddi oy kaybı yaşayan ve elindeki belediyeleri de kaybederek seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AKP hükümetine güvenmeyenlerin sayısı 14,3 oldu.

TÜİK DE LİSTEDE!

Siyasi partiler ve Diyanet’in ardından, diğer bazı kurumların, “En güvenmediğiniz iki kurumdan biri” olarak işaretlenme oranı ise şöyle:

• TÜİK: Yüzde 8,7

• Muhalefet: Yüzde 7,2

• Meclis: Yüzde 4,9

• RTÜK: Yüzde 2,1

Kaynak: Gerçek Gündem