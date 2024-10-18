MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 9 Kişi Daha Tutuklandı

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.