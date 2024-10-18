MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 9 Kişi Daha Tutuklandı

MİT'in düzenlediği siber casusluk operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı.

Son Güncelleme:
MİT'ten Siber Casusluk Operasyonu: 9 Kişi Daha Tutuklandı

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı.

MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Son Güncelleme:
Terör Kapsamında Aranıyorlar: Ödül Tarifesinde Değişiklik Terör Kapsamında Aranıyorlar: Ödül Tarifesinde Değişiklik
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan 'Çözüm Süreci' Açıklaması Cumhurbaşkanının En Yakınındaki İsimden Son Açıklama
Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek
Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var! Burçları Neler Bekliyor? Havada Aşk Kokusu Var!