Terör Kapsamında Aranıyorlar: Ödül Tarifesinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığı, terörden aranan ve renk kategorisinde yer alan teröristlere ilişkin ödül tarifesini değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan habere göre şöyle denildi:

"05.11.2019 tarihli ve 30939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödül Yönetmeliği kapsamında üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 20.000.000 (yirmi milyon) TL'ye kadar ödül verilebilmesi ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının dört ayrı renk kategorisine göre aranması 11.09.2024 tarihli bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.

ÖDÜL TUTARLARI

Bu kapsamda; Kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 20.000.000 (yirmi milyon) TL'ye kadar,

Turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 8.000.000 (sekiz milyon) TL'ye kadar,

Sarı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 4.000.000 (dört milyon) TL'ye kadar,

Gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2.000.000 (iki milyon) TL'ye kadar ödül verilebilecektir.