Türkiye'nin Dev AVM'si Satıldı: Yeni Sahibi Belli Oldu

Borsada işlem gören şirketler arasında yer alan Vera GYO, Haziran ayında satışa çıkardığı dev AVM'yi 3 milyar 750 milyon TL bedel ile S.S Ortak Yatırım Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’ne sattı.

Türkiye'nin Dev AVM'si Satıldı: Yeni Sahibi Belli Oldu

Yaklaşık 10 ay önce halka arz edilen Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde büyük AVM'ler inşa ederken, dikkat çeken projelerden biri de Elazığ'da yapılmıştı.

3 MİLYAR 750 MİLYON LİRAYA SATILDI

Haziran ayının son günlerinde Elazığ'da sahibi olduğu AVM'yi satılığa çıkaran şirket, satışın üç milyar yedi yüz elli milyon lira karşılığında tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platforumuna (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu AVM'nin vadeli olarak satıldığını duyurdu.

Türkiye'nin Dev AVM'si Satıldı: Yeni Sahibi Belli Oldu - Resim : 1

Açıklamada Şirket yönetim kurulunun 08.08.2024 tarihli toplantısında; Şirket portföyünde bulunan Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi 1046 ada 11 parselde yer alan 84 adet ticari nitelikte bağımsız bölümün (Elazığ Konsept Vera Projesinde bulunan AVM kısmının tamamının) 3.750.000.000 + KDV (ÜÇMİLYARYEDİYÜZELLİMİLYONTÜRKLİRASI) karşılığında vadeli olarak S.S Ortak Yatırım Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’ne satılmasına yönelik iletilen teklifin kabul edilmesine karar verildiği belirtildi.

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