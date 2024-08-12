Seyir Halindeki Kamyon Alev Topuna Döndü

Sivas’ın Hafik ilçesinde seyir halindeki bir kamyon alev aldı. Kamyon yanarak adeta kül oldu.

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Seyir Halindeki Kamyon Alev Topuna Döndü

Sivas’ın Hafik ilçesinde alevlere teslim olan kamyon yanarak adeta kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın Hafik ilçesine bağlı Çimenyenice köyünde meydana geldi. Sivas’a gittiği öğrenilen kamyonun çekici kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak ilk müdahaleyi yaptı.

Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin destekleriyle yangın söndürüldü.

Yangında kamyonun çekici kısmı yanarak adeta kül oldu.

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