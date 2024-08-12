Ehliyetsiz Sürücü 2 Araca Çarptı, Alkol Almaya Devam Etti!

Eskişehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaldırıma çıktı. 2.14 promil alkollü sürücü, kazadan sonra da alkol almaya devam etti.

Ehliyetsiz Sürücü 2 Araca Çarptı, Alkol Almaya Devam Etti!

Kaza, Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taha S. isimli sürücü 26 AJC 785 plakalı otomobiliyle makas atmaya çalışırken cadde üzerinde park halindeki bir minibüse ve seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kaçarken kontrolden çıkan otomobil, yolun karşı şeridindeki kaldırıma çıktı. Kazada sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarptığı diğer 2 araçta da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, Taha S.'nin 2.14 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca kullanılamaz hale gelen otomobilin kiralık olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmaları esnasında aracın başında alkol almaya devam eden sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA

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