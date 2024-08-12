Edirne'den Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 27 Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri şehrin farklı noktalarında operasyonlar düzenledi. Yurt dışına kaçmaya çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'den Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 27 Göçmen Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 8, Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde 10, merkeze bağlı Bosna köyünde 4, Merkez TEM gişeler jandarma uygulama noktasında 5 Libya uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan 27 kaçak göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçundan dolayı 1 organizatör yakalanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da otoparka çekildi.

Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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