Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 54 Kişi Yakalandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenlendi. 54 kişi hakkında adli işlem yapılırken 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 54 Kişi Yakalandı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, bin 730 paket sigara, 13 adet elektronik sigara, 10 kilo kaçak çay, 19,53 gram metamfetamin maddesi, 7,58 gram esrar, 4 adet bong, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda 54 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Yapılan yasal işlemlerin ardından 3’ü tefecilik suçundan olmak üzere 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

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