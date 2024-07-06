Türkiye'nin Birçok Kentinde Görüldü: Uzay Ajansı'ndan 'Meteor' Açıklaması

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere dün gece birçok kentte meteor görüldü. Vatandaşlar meteoru cep telefonlarıyla görüntüledi. Türkiye Uzay Ajansı'ndan da meteora ilişkin açıklama geldi

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İstanbul, Ankara, Kastamonu, Bursa gibi kentlerde görülen göktaşı geceyi aydınlattı. Bir çok sosyal medya kullanıcısı meteorun düşüşünü cep telefonu kameralarıyla kaydedip paylaştı.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) da meteora ilişkin açıklama geldi. TUA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi: "Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."

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Kaynak: İHA

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