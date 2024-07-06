23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...'

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte akademide öğretim görevlilerine dönük kıyım sürüyor. Bunun son örneği ise Maltepe Üniversitesi’nde yaşandı. BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, üniversitenin öğrenci alımı durdurulan bölümlerinin yanı sıra öğretime devam edecek bölümlerde görev alan en az 23 öğretim görevlisi işten çıkarıldı. Üniversitenin akademisyen kıyımını temmuz ayında artacak olan kıdem tazminat tavanından etkilenmemek için olduğu da öne sürüldü.

Üniversitelerin akademik kadrolarını doldurduğuna dikkat çeken öğretim görevlileri sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi. Öğretim görevlileri, üniversite yönetiminin gelecek dönemin ders programlarının planlanmasına karşın işten çıkarma kararı aldığını ifade etti.

YAŞANANLAR HAKSIZLIK

İsmini vermek istemeyen işten çıkarılan bir öğretim görevlisi, birçok öğretim görevlisinin 24 Haziran tarihinde işbaşı yaptıklarında ‘son iş günleri’ olduğunu öğrendiklerini söyledi.

İşten çıkarılma gerekçesinin “küçülme” olduğunu ifade eden öğretim görevlisi, “Pandemi sonrasında her dönem işten çıkarılma tehdidiyle çalışıyorduk. Maltepe Üniversitesi son birkaç senedir ‘küçülmeye’ gittiklerini söyleyerek bazı bölümlere ilişkin kapatma kararı aldı. Burada ‘Bölümü kapatıyoruz’ denilerek öğrenci alımını durduruyorlar. Öne sürdükleri gerekçe anlamsız çünkü iş yükümüz ağır” dedi. Kapatılan bölümlerde görev alan öğretim görevlilerinin alan dışı derslere girmek zorunda bırakıldığını ifade eden öğretim görevlisi, “Bölümlerden işten çıkarılan öğretim görevlilerinin boşta kalan derslerine başka akademisyenler giriyor. İşten çıkarılmalarla birlikte iş yükü artmaya başlıyor, alan dışı ders vermek istemeyenler ise işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem derslerinin kararlaştırılmasına karşın işten çıkarıldığına dikkat çeken öğretim görevlisi son olarak şunları söyledi: “Bu süreçte öğrenciler de mağdur ediliyor. Uzmanlık alanı olmayan bir öğretim görevlisinden ders almak eğitimin kalitesini de düşürüyor. Üniversitelerin çoğunluğu akademik kadrolarını doldurdu ve akademik personelin iş bulma süreci diğer sektörlerdeki gibi hızlı değil. Bir sene veya daha uzun bir süre açıkta kalabiliriz. 30 yıllık öğretim görevlileri de işten çıkarıldı. Yaşananlar haksızlık, insanlar hayatını planlayamadan ortada bırakıldı.”