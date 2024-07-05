Yürekler Ağza Geldi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Görüldü

İstanbu, Ankara ve Kastamonu'da atmosfere giren bir göktaşı görüntülendi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar göktaşının hareketini korkuyla izledi.

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Yürekler Ağza Geldi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Görüldü

İstanbul ve çok sayıda ilde göktaşı görüldü.

Yürekler Ağza Geldi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Görüldü - Resim : 1

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti.

Göktaşı olduğu düşünülen cisim, İstanbul'un yanı sıra yurdun dört bir yanında görüldü.

Yürekler Ağza Geldi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Görüldü - Resim : 2

Yalova, Kastamonu, Çorum, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve Bursa dahil olmak üzere birçok kentte görüntülenen cisim merak uyandırdı.

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