Yürekler Ağza Geldi: İstanbul ve Çevre İllerde Göktaşı Görüldü

İstanbul ve çok sayıda ilde göktaşı görüldü.

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim merak uyandırdı. Cismi gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

İstanbul'da semalarında akşam saatlerinde görülen parlak bir cismin merak uyandırdı. Birçok ilçede görülen cismin henüz ne olduğu belirlenemezken, gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içinde izleyerek telefonlarıyla kaydetti.

Göktaşı olduğu düşünülen cisim, İstanbul'un yanı sıra yurdun dört bir yanında görüldü.

Yalova, Kastamonu, Çorum, Ankara, Sakarya, Kocaeli ve Bursa dahil olmak üzere birçok kentte görüntülenen cisim merak uyandırdı.