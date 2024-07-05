Diyarbakır'da Başhekime Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Halim Güler, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

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Diyarbakır'da Başhekime Silahlı Saldırı

Diyarbakır’ın Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler, otomobiliyle Diyarbakır'a geldiği sırada Sur ilçesinin Çarıklı Mahallesi’nde motosikletle yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde meydana geldi. Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler, ilçeden Diyarbakır’a döndüğü sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Güler, saldırıda yara almazken, saldırganlar olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kurşunların isabet ettiği araçta inceleme yaparken, kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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