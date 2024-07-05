RTÜK Tarafından Lisansı İptal Edilen Açık Radyo: Teknik Koşullardan Dolayı Dosya İçeriğinden Haberdar Olamadık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo, bir duyuru yayınladı.

RTÜK tarafından yayın durdurmanın hangi tarihler arasında uygulanacağının tebliğ edileceği gün bildirimi beklenirken lisans iptalinin yapıldığı bildirilen açıklamada, Açık Radyo, RTÜK'ün karar dosyasına Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nden (UETS) kaynaklanan teknik sorun nedeniyle ulaşamadıklarını belirtti.

Radyo, radyonun yayın lisansının iptal edildiğine dair kendilerine resmi bir tebligat ulaşmadığını da kaydetti. Yapılan duyuruda, "İlk günden bu yana evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam eden Açık Radyo’nun, bundan sonra da aynı yasal statü doğrultusunda yayın hayatına devam etmesi en temel demokrasi ilkelerinin de gereğidir" ifadelerine de yer verdi.

RTÜK, Açık Radyo'da yayımlanan Açık Gazete programına beş gün yayın durdurma ve para cezası vermiş, gerekçe olarak yayında Ermeni Soykırımı'dan bahsedilmesi ve programcının bunu "düzeltmemesi"ni göstermişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, X (Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Açık Radyo'nun 5 gün program durdurma cezasına uymayıp, yayını sürdürmesinin lisans iptaline neden olduğunu yazmış, yayıncının para cezasını ödediğini ancak yayını kesmediğini söylemişti. Taşçı, bu durumun yayıncı lehine yorumlanması gerektiğini de belirtmişti.

'DOSYA İÇERİĞİNDEN HABERDAR OLMAMIZ MÜMKÜN OLMADI'

Açık Radyo'nun lisans iptalinin ardından bugün yaptığı tebligat süreçleri hakkındaki kamuoyu duyurusunda, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha evvel kamuoyuna duyurduğumuz üzere, RTÜK tarafından Açık Radyo-Açık Gazete programına 24 Nisan 2024 tarihli yayında yer alan ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna şüphe bulunmayan ifadeler sebebiyle beş gün program durdurma kararı verildiği tebliğ edilmişti. Yine aynı tebligatta yer alan Üst Kurul kararında, durdurmanın hangi tarihler arasında uygulanacağının tebliğ edileceği de kaydedilmişti. Bu doğrultuda, durdurma için gün bildirimini beklerken RTÜK’ün 3 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edildiğini öğrendik. Bu son gelişmeye dair henüz tarafımıza ulaşan resmi bir tebligat bulunmamakla beraber, sosyal medyadan öğrenildiği kadarıyla kararın gerekçesi, tebligata rağmen RTÜK’ün program durdurma kararına uyulmaması.

RTÜK’ün web sitesinde dün (4 Temmuz 2024) yayınlanan kamuya açık duyuruda konuya ilişkin izahat

paylaşıldı: 'Tebligatın 31.05.2024 tarihinde okunduğu dikkate alındığında bahse konu kuruluş hakkında (…) 'yayın lisansının iptaline” karar verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi mevzuat gereğidir.'

Biz şimdi tebligat sürecinin bizim tarafımızda nasıl geliştiğini ifade etmeye çalışalım.

Duyuruda belirtildiği gibi Üst Kurul, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) aracılığıyla 31 Mayıs 2024 tarihinde radyoya bir tebligat iletmişti. Burada Üst Kurul’un 21 nolu kararının da bulunduğu iki dosyaya ulaşılmış ancak bir üçüncü dosyaya UETS sisteminden kaynaklanan teknik-elektronik bir nedenden dolayı erişim söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla söz konusu dosya yasa gereği iletilmesinden beş gün sonra tebellüğ edilmiş sayılsa da içeriğinden teknik koşullardan ötürü haberdar olmamız mümkün olmamıştır. RTÜK’ün açıklamasında da yer aldığı üzere söz konusu dosya, elimize posta yoluyla ulaşan ilk tebligatta bulunmayan yayın durdurma tarih ve saatlerinin detaylarını ihtiva etmektedir.

Anılan dosyadaki ifadeye göre; Açık Radyo hakkında 6112 sayılı (…) Kanun’un 32’nci maddesinin birinci fıkrasına göre idari tedbir olarak, ihlale konu program yayınının 10, 11, 12, 13, 14 Haziran 2024 tarihlerinde saat 08:00'de olmak üzere takdiren '5 (beş) kez durdurulmasına' karar verilmiştir.

Bu detaylara daha önce de belirttiğimiz gibi UETS sisteminden kaynaklanan teknik bir nedenden dolayı ulaşılamamış olduğu için Açık Radyo yayın durdurma gününün tebliğini beklemiş ve yayınına devam etmiştir.

Öte yandan radyomuz, kararda ve bize posta yoluyla ulaşan ilk tebligatta belirtilen para cezasının

ödenmesi için 14 Haziran tarihinde RTÜK’e yazılı müracaatta bulunmuş ve RTÜK’ün 26 Haziran tarihli

geribildirimi doğrultusunda taksitlendirilen ödemenin ilk taksidinin ödenmesini gerçekleştirmiştir.

Anlaşıldığı üzere, erişilemeyen dosyayı bilmediğimiz ayın 14’ünde yaptığımız başvurudan anlaşıldığı

gibi, taksitlendirme talebimizi kabul ile 26 Haziran tarihinde bize cevap veren ve taksitlendirme

önerilerini gösteren cevabında RTÜK’ün bize bir ikazda bulunmadığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca RTÜK’ün son duyurusunda uyduğumuz para cezası ödeme sürecinden hiç bahis açılmadığına da özellikle işaret etmek isteriz.

'RADYOMUZUN RTÜK KARARINI YERİNE GETİRMEME YÖNÜNDE İRADESİ BULUNMUYOR'

Tekrar söylemek gerekirse: Radyomuzun, RTÜK kararını yerine getirmeme yönünde bir iradesi

bulunmamakta olup; kararın yerine getirilmesine yönelik olarak, idari para cezasının ödenmesi için

gerekli müracaat sonrası ilk taksit ödemesi de yapılmıştır. Yayın durdurma kararının yerine getirilememiş olmasının bu nedenle UETS’den kaynaklanan teknik aksaklığın bir sonucu olduğu kesindir.

RTÜK’ün, lisans iptaline hüküm veren kararıyla ilgili yasal müracaatlar elbette yapılacaktır. Bununla

beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo’nun “geri dönüşü olmayan bir zararla”

karşı karşıya kaldığı açık olduğu gibi Anayasa tarafından güvence altına alınan ifade ve haber alma

özgürlüğünün ihlaline tekabül eden son durum, son derece vahimdir.

İlk günden bu yana evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam eden Açık

Radyo’nun, bundan sonra da aynı yasal statü doğrultusunda yayın hayatına devam etmesi en temel

demokrasi ilkelerinin de gereğidir.

Bu vesileyle, bir kere daha belirtmek isteriz ki bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili

programcılarımız, dinleyicilerimiz ve dostlarımızla bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygularla

beraber olmaya devam edeceğiz. Yoğun ilginize, hiç kesilmeyen dayanışma mesajlarınıza ve desteğinize minnetle…

'Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”