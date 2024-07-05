EURO 2024'te Erken Final: İlk Yarı Finalist İspanya!

EURO 2024'te erken final olarak nitelendirilen Almanya-İspanya çeyrek final maçı sona erdi. Rakibini uzatmalarda 2-1 deviren İspanya, yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. Bu akşam 22.00'de başlayacak olan Portekiz-Fransa maçının galibi, yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak.

EURO 2024'te Erken Final: İlk Yarı Finalist İspanya!

EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşmayla başladı. Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanırken, İspanya uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Maçta İspanya'nın golleri 51. dakikada Olmo ve 119. dakika Merino'dan geldi. Almanya'nın tek golünü 89'da Wirtz attı.

İspanya'da Dani Carvajal 120+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İspanya yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İspanyollarda cezalı duruma düşen Carvajal ve Le Normand bu maçta forma giyemeyecek.

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