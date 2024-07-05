EURO 2024'te Erken Final: İlk Yarı Finalist İspanya!
EURO 2024'te erken final olarak nitelendirilen Almanya-İspanya çeyrek final maçı sona erdi. Rakibini uzatmalarda 2-1 deviren İspanya, yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. Bu akşam 22.00'de başlayacak olan Portekiz-Fransa maçının galibi, yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak.
EURO 2024'te çeyrek final maçları "erken final" niteliğinde bir karşılaşmayla başladı. Organizasyonun ev sahibi Almanya, turnuvanın favori takımlarından İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanırken, İspanya uzatmalarda bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Maçta İspanya'nın golleri 51. dakikada Olmo ve 119. dakika Merino'dan geldi. Almanya'nın tek golünü 89'da Wirtz attı.
İspanya'da Dani Carvajal 120+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İspanya yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. İspanyollarda cezalı duruma düşen Carvajal ve Le Normand bu maçta forma giyemeyecek.