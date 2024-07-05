Lucesku'dan Türkiye-Hollanda Maçı İçin Dikkat Çeken Tahmin

A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucesku, Hollanda-Türkiye maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Lucesku'dan Türkiye-Hollanda Maçı İçin Dikkat Çeken Tahmin

Milli takımın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu, Hollanda-Türkiye maçı öncesi açıklamalar yaptı.

'EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ÜLKELER İSVİÇRE VE TÜRKİYE'

Lucescu, EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan iki ülkesinin Türkiye ve İsviçre olduğunu belirtti.

Organizasyonda Balkanlardan sürpriz çıkmadığını dile getiren Lucescu, EURO 2024'te Doğu Avrupa'yı temsil eden tek takımın Türkiye olduğunu aktardı.

'TURNUVADA ADINDAN SÖZ ETTİRECEKLER'

İtalya hariç büyük takımların hepsinin EURO 2024'e devam ettiğini hatırlatan Rumen teknik adam, "Çok büyük bir sürprizin yaşandığın bir turnuva değil. Tabii Türkiye ve İsviçre hariç. Bu iki ülkenin turnuvada adından söz ettireceğini düşünüyorum" dedi.

Türk futbolunun yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Lucescu, "Türk futbolcular sahada hem savaşıyor, hem de çok zekice oynuyor. Sadece defans ve hücumda değil, teknik düzeyde de milli takım çok iyi" ifadelerini kullandı.

'TAKIMDA HALA BENİM İZLERİM DURUYOR'

Milli takımdaki gençleştirme hareketini kendisinin başlattığını ve bunun meyvelerinin şimdi alındığını ifade eden Lucescu şöyle konuştu:

"Türk Milli Takımı'nda hala benim izlerim duruyor. Benim kazandırdığım 5-6 oyuncu şu anda milli takımda oynuyor. Bundan büyük gurur duyuyorum. Merih Demiral da bunlardan birisi. Avusturya karşısındaki attığı golleri görünce çok sevindim."

ARDA GÜLER HAKKINDA YORUM

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in de performansını beğendiğini ifade eden Lucescu, "Arda ve Kenan, Türk Milli Takımı'nın geleceği. On yıl sonrasında milli takımın belkemiği onlar olacak." dedi.

'TÜRKİYE, HOLLANDA'YI YENİP YARI FİNALE ÇIKACAK'

Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili tahminini de aktaran Lucescu, "Türkiye'nin Hollanda'yı yenip yarı finale ulaşacağını düşünüyorum. Benim tahminim Türk Milli Takımı en azından yarı final oynar." şeklinde konuştu.

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