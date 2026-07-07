Türkiye'den Şam'daki Bombalı Saldırılara Kınama

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Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen 2 patlamada aralarında 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu 18 kişi yaralandı. Saldırılara Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Suriye’nin başkenti Şam’da bugün (7 Temmuz) gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye’de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır. Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye’nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi