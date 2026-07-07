Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında birden fazla patlama meydana geldiği öğrenildi. Macron'un patlama esnasında Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğü öğrenildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret ettiği otelin yakınlarında patlamalar meydana geldi.

İKİ BOMBA PATLADI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

MACRON'UN OTELİNE YAKIN BİR NOKTADA GERÇEKLEŞTİ

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

MACRON ŞARA İLE GÖRÜŞÜYORDU

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.

Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz’da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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