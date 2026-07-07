Trump 'Artık Zamanı Geldi' Diyerek Duyurdu: CAATSA Yaptırımlarını Kaldıracağım, F-35 İçin Bir Karar Almamız Gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme amacıyla Beştepe'ye geldi. Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarının karşısına geçerken, Trump "F-35 kararını değerlendireceğiz, bir karar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 uçakları hakkında, "5 uçağın da sözünü aldık" şeklinde konuştu. Trump ayrıca CAATSA yaptırımlarının kaldıracağını da duyurdu.

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Trump 'Artık Zamanı Geldi' Diyerek Duyurdu: CAATSA Yaptırımlarını Kaldıracağım, F-35 İçin Bir Karar Almamız Gerekiyor
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NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya geldi. Trump’ı taşıyan Air Force One Ankara Havalimanı’na iniş yaptı.

'KENDİLERİNE HOŞ GELDİNİZ DİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşme öncesinde açıklama yaptı:

"Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump ile birlikte olması bize güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum."

Trump 'Artık Zamanı Geldi' Diyerek Duyurdu: CAATSA Yaptırımlarını Kaldıracağım, F-35 İçin Bir Karar Almamız Gerekiyor - Resim : 1

'ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

"Havalimanı çok güzeldi, yollar harikaydı. Çok iyi bir lidersiniz. Liderliğiniz altında bu ülke çok güçlü bir ülke oldu. Mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanına çok büyük bir saygım var. Bugün ticaretten ve diğer birçok konuyu konuşacağız. Çok güzel işler yapacağız."

'NEDEN OLMASIN'

ABD Başkanı "F-35'lerle nezdinde Türkiye hakkında karar verdiniz mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Neden olmasın? F-35 kararını almamız gerekiyor. Bunu kesinlikle değerlendireceğiz."

NATO sorusunu yanıtlayan Trump şöyle konuştu:

"NATO beni aslında çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı, aslında zirve Türkiye'de olmasaydı belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm, Türkiye'ye gelmem gerektiğini düşündüm, çok güçlü bir lider. NATO'ya çok katkıda bulunduk, Avrupa ülkelerini korumak için. Tamam sorun değil dedim ama bize destek olmak için istekli olduklarını düşünürdüm."

'5 UÇAĞIN DA SÖZÜNÜ ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 sorusuna yanıt vererek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE OLMASAYDI MUHTEMELEN KATILMAZDIM'

NATO ile ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Trump, "NATO ile ilgili çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Eğer Türkiye’de olmasaydı bu toplantı muhtemelen katılmazdım. NATO’nun burada olması önemli bir şey ama bize çok iyi davranılmadı. İran’da biz iyi bir şey yaptık. Ben yardımlarını istediğimde gelemeyeceklerini söylediler. Trilyonlarca dolar yatırım yaptık NATO’ya, neden?

NATO’nun istekli olacağını düşünürdük ama olmadı. Biz savaş bittikten sonra yardım ederiz dediler, ben de bu yardıma ihtiyacımız yok dedim. Aslında test ediyordum ben. Bize destek verip vermeyeceklerini. İtalya, Almanya, Fransa reddetti. Neden yüz milyarlarca dolar harcıyoruz ve her zaman onları destekledik. Onlar neden desteklemiyor?"

'YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞIZ'

ABD Başkanı, Caatsa yaptırımlarını kaldıracaklarını açıkladı. Trump, "Cumhurbaşkanı sayesinde yeni Suriye lideriyle de çok iyi bir ilişkimiz var. Ben Cumhurbaşkanıyla beraber onayladık ve bunu düzeltti kolay bir iş değildi. Dostlarımızı yaptırımlarla boğmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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