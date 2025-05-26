Türkiye'den Gönderilen Kekiklerde 'Zehir' Tespit Edildi

Türkiye'nin Romanya'ya gönderdiği kekiklerde pirolizidin alkaloidleri tespit edildi. Ürünler hakkında pek çok aksiyon alındı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Türkiye'den Gönderilen Kekiklerde 'Zehir' Tespit Edildi

Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, dünya ülkeleri bu konuya ilişkin pek çok önem alıyor. Avrupa Komisyonu da vatandaşlarının güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) sık sık bilgilendirmede bulunuyor.

Son olarak, Türkiye’den Romanya’ya gönderilen rendelenmiş kekiklerde pirolizidin alkaloidleri tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu durum firmanın kendi kontrollerinde ortaya çıkarken, durumun ciddi risk potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Ürünler için, geri çağırma, marketlerden toplatılma, imha etme gibi birçok önlem alındığı bildirildi.

PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİ NEDİR?

Pirolizidin alkaloidleri, doğada yaygın olarak bulunan bitkisel alkaloidlerdir ve bazı bitkiler tarafından doğal bir savunma mekanizması olarak üretilirler. Özellikle Boraginaceae (Hodangiller), Asteraceae (Papatyagiller) ve Fabaceae (Baklagiller) familyalarına ait bazı bitkilerde bulunurlar.

Zararları ve Toksisitesi:

Karaciğer Toksisitesi: PAs’ler, karaciğerde metabolize edilerek pyrrolic türevlerine dönüşürler ve bu maddeler hepatotoksik (karaciğere zararlı) etki gösterir. Uzun süreli maruziyet veno-oklüzif hastalık (VOD) adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığına yol açabilir.

Kanserojen Etki: Bazı PAs’ler genotoksik ve mutajenik etki göstererek kanser gelişimine katkıda bulunabilir.

Üreme ve Gelişim Üzerine Etkileri: Gebelikte maruz kalınması durumunda fetüs üzerinde toksik etkiler oluşturabilir.

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