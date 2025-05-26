Fahrettin Altun'dan İlhan Şeşen İçin Başsağlığı Mesajı

Usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının acı kaybı sanat camiasında şok etkisi yaratırken, başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Bir başsağlığı mesajı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin kıymetli ismi ve usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk müziğinin kıymetli ismi ve usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 26, 2025

Kaynak: Haber Merkezi