Fahrettin Altun'dan İlhan Şeşen İçin Başsağlığı Mesajı

Ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından bir başsağlığı mesajı da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, “Türk müziğinin kıymetli ismi ve usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun'dan İlhan Şeşen İçin Başsağlığı Mesajı

Usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının acı kaybı sanat camiasında şok etkisi yaratırken, başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Bir başsağlığı mesajı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Türk müziğinin kıymetli ismi ve usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını KaybettiUsta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını KaybettiKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

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