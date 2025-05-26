Ankara'da Flaş Karar! 30 Eylül'e Kadar Yasaklandı

Ankara'da milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlara girişler 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman ve mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangını çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ ­bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucunda gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Ankara İl Genelinde Orman Yangınlarının Önlenmesine Dair Alınan Tedbirler ve Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Giriş ve Çıkışların Yasaklandığı Orman Alanları ile Kontrollü Piknik Yapılabilecek Milli Parklar - Mesire Yerleri - Tabiat Parkları;

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Kaynak: DHA