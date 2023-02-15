Türkiye’de tek olan Hatay'daki Ermeni köyünde bir ev bile yıkılmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük can kaybının yaşandığı depremde, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Türkiye’nin tek Ermeni köyünde tek bir ev bile hasar görmedi. Söz konusu köyde kimsenin burnu dahi kanamadı.

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Türkiye’de tek olan Hatay'daki Ermeni köyünde bir ev bile yıkılmadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelerek 10 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay ve bağlı ilçelerinde büyük hasarlar meydana gelirken, Samandağ ilçesine bağlı Türkiye’nin tek Ermeni köyünde tek bir ev bile hasar görmedi. Söz konusu köyde kimsenin burnu dahi kanamadı.

10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonucu, Türkiye’nin tek tüm nüfusu Ermeni olan Samandağ ilçesine bağlı; Osmanlı döneminde kurulan, 105 evin bulunduğu, 130 kişinin yaşadığı Vakıflı Mahallesi’nde can kaybı ve yaralanan olmadı.

"ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞAYAN AKRABALARIMIZ VEFAT ETTİ"

Türkiye’nin tek Ermeni köyünde 30 yıldır muhtar olduğunu belirten Berç Kartun, "Vakıflı köyü, Türkiye’nin tek Ermeni köyü. Bizim köyümüzde tek bir ev yıkılmadı, cenazemiz çıkmadı ama şehir merkezinde yaşayan akrabalarımız vefat etti. Vakıflı’da herhangi bir yıkım olmadı, cenaze çıkmadı. Dağ köyü olduğumuz için ovadakilerden daha şanslıyız. 130 nüfusumuz var. 3 tane çadırımız var. Evlere hiç kimse girmiyor, çünkü sürekli artçı depremler meydana geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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