Hatay'da sahte polis kimliğiyle hastaneden bebek çalma girişimine gözaltı

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki özel bir hastanede kendisini sahte polis kimliğiyle emniyet müdürü olarak tanıtarak bebek çalma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da sahte polis kimliğiyle hastaneden bebek çalma girişimine gözaltı

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel hastanede sahte polis kimliğiyle kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi, görevlilere N.E. isimli bebeğin hastanede olup olmadığını sordu.

Hastane görevlileri, şüphelinin kendilerine gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu fark edip bebek çalma girişiminde bulunan zanlıyı polise ihbar etti. Bunun üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli Ali Beyhan F'yi (55) gözaltına aldı.

Zanlının üzerini arayan ekipler, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli sahte kimlik kartları ile 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu ele geçirdi.

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK TANITTI

Bu arada, bir araçta yapılan aramalarda da şüpheliye ait tabanca ile 2 şarjör ve 42 mermi bulundu. Araçta bulunan üç kişi de Ankara'dan Hatay'a birlikte geldikleri Ali Beyhan F'nin kendisini çevrede emekli emniyet müdürü olarak tanıttığını söyledi.

Öte yandan, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki yağma, hırsızlık ve çeşitli adli olaylara yönelik gerekli önlemlerin alındığı, tüm olaylara müdahalenin de hızlıca yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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