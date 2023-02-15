Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’dan 16 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ülkedeki sığınmacılara yönelik slogan atan Çarşı grubu üyesi olduğu söylenen 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’dan 16 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ülkedeki sığınmacılara yönelik slogan atan Çarşı grubu üyesi 16 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medya üzerinden organize olarak 13 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu bahçesinde toplu şekilde, ülkemizde bulunan sığınmacılara yönelik nefret ve şiddet içerir sloganlar atan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar neticesi Çarşı grubu üyesi 16 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: AA

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