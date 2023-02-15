AFAD'dan artçı deprem uyarısı: Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 35 bin 418'e yükseldi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, 10 ili vuran depremle ilgili son duruma dair basın açıklamasında bulundu.

Tatar açıklamasında, artçı sarsıntılara dikkat çekti ve "Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858” dedi.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"Son 2 bin yılda yaşadığımız en büyük depremlerden bir tanesi. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir zamana yayılıyor. Yer kabuğu 2 dakika boyunca çok ciddi bir şekilde sarsıldı. İki depremin derinliği ortalama 8 buçuk ila 10 kilometre arasında değişiyor. Sahadan gelen bilgiler ışığında yer kabuğundaki değişimler 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Şu ana kadar toplamda 3 bin 858 artçı sarsıntı var. 3 ila 4 şiddetinde olanların sayısı bin 253, 4 ila 5 arası 394, 5 ila 6 arasındaki büyüklükte ise 38 artçı sarsıntımız var. Çok sayıda İzmir (4,9) ve Düzce (5,9) depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz."

Öte yandan AFAD, sahadan gelen bilgiler ışığında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yer kabuğundaki yer değiştirmelerin 7,3 metre kadar olduğunun belirlendiğini bildirdi.