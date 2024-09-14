'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' Uygulanacak mı? Mahkeme, Yeni Müfredat İçin Kararını Verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Anayasa’ya ve laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yapılan suç duyurusu için savcılığın idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığı gerekçesiyle, “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara yol açan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni müfredatı onaylamıştı. Halkın Kurtuluş Partisi(HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Cihad Demirli ile üyeleri hakkında "Anayasa’nın başlangıç ilkelerine, Anayasa’nın 2’nci, 14’üncü, 24’üncü, 42’nci, 174’üncü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2’nci ve 12’nci maddelerine aykırılık", "görevi kötüye kullanma" ve "Anayasa’yı ihlal" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 7 Haziran 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

'SORUŞTURMAYA GEREK YOK KARARI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu 3 Eylül 2024 tarihinde "parlamenter sıfatına sahip olmayanlar" yönünden gereğinin takdir ve ifası için dosyayı Memur Suçları Bürosu’na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcılığının idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığını belirtti. Savcı kararında, şu ifadelere yer verdi:

"Suç duyurusuna konu dilekçenin yapılan incelemesinde; yürütme organının karar ve eylemlerinin benimsenmediği belirtilerek eleştirildiği, somut bir suç eylemi anlatılmadan genel anlatımda bulunulduğu, idarenin eylem ve işlemlerinin idari yargı mercileri nezdinde varsa hukuka aykırı yönlerinin ileri sürülebileceği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun işlendiği iddiasının soyut ve genel nitelik arz ettiği anlaşılmakla; açıklanan gerekçelerle şikayet konusu hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

UYGULAMA YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE BAŞLADI

Parti avukatları karara karşı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edeceklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 9 Eylül'de okul öncesi, bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmaya başlanacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA