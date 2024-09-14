6 Şubat da Ders Olmadı, Fay Hattı İmara Açıldı!

Türkiye Belediyeler Birliği, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre, 11 ili yerle bir eden depremin ekonomiye verdiği toplam zarar 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) olurken, bunun yüzde 55’i konut, geri kalanı ise alt yapı hasarı ve gelir kaybı olarak belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre; Kahramanmaraş’ta fay hattının imara açıldığı da tespit edildi. Raporda “Fay hattı üzerinde yapılaşmaya gidildi” ifadesine yer verildi.

GEÇEN YIL HARCAMA 950 MİLYAR TL İDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının 15 Ocak’taki açıklamasında depreme ilişkin 2023 yılı sonuna kadar yapılan harcamanın yaklaşık 950 milyar TL ve milli gelirin yüzde 3,7’si olduğunu açıklamıştı. Depremde 675 bin 899 bina ağır hasar, 170 bin 153 bina orta hasar aldı ve 700 bin civarında hane halkı etkilendi. TOKİ depremde zarar gören hak sahibi aileler için toplam 41 bin 327 kentsel, 45 bin 901 adet de kırsal konut yapıyor. Ancak sadece Hatay’da 220 bin konut, 34 bin köy evi ve 55 bin ticari alana ihtiyaç bulunuyor.

Kaynak: Sözcü