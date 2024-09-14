6 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yapılan çalışmalarda, kripto varlık ve banka hesapları incelenerek yaklaşık 1 Milyar TL işlem hacmi olan şahıslar ile ilgili 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şahıstan, M.S.Y. isimli şahıs adli kontrol şartı olmak üzere E.Y. ve C.B. isimli şahıslar serbest bırakılırken, L.A, H.K, T.T, E.D, F.D. ve F.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA