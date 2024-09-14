Ne Olduğunu Kimse Anlamadı... Polisten Kaçarken İntihar Etti!
Samsun'da polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi, aracı çarpınca durdu. Kaza yapan şüpheli ardından intihar etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan S.O, kullandığı 34 KHS 940 plakalı otomobille kaçmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda aracı çarparak durdurdu. Bu sırada S.O, yanındaki tabancayla başına ateş etti.
Polisin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.O'yu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. S.O. burada hayatını kaybetti.
Daha önce hakkında narkotik ekiplerince işlem yapıldığı öğrenilen S.O'nun yine narkotik ekiplerince arandığı belirtildi.
Kaynak: AA