İzmir'de 31 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir'de 31 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan M.Ö., polis tarafından yapılan denetimde yakalandı.

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İzmir'de 31 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan M.Ö., polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün denetim yaptı.

Yapılan denetimde kimlik sorgusu yapılan M.Ö.'nün 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 31 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö., emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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