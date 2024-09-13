TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Sürücü Yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Son Güncelleme:
TEM Otoyolu'nda Feci Kaza! Sürücü Yaralandı

İstanbul Sultanbeyl'de Tem Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.50 sıralarında D.P. hakimiyetindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki refüje çarptı, ardından da yan yattı.

Kazada araç şoförü D.P. araç içerisinde sıkıştı. Seyir halindeki diğer sürücüler tarafından aracın ön camı kırılarak sürücü araçtan çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sultanbeyli
Son Güncelleme:
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş
İşçiler ve Müteahhit Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı! İşçiler ve Müteahhit Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı!